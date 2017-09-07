〈中部〉南投縣長立委看板高掛 挨批公器私用

2017-09-07

使用會展中心外牆 民進黨要求納管

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣會展中心外牆張貼國民黨縣長林明溱、立委許淑華及馬文君三人的賀年看板，從今年初迄今仍未卸下，遭外界質疑有公器私用之嫌，縣議會民進黨團總召陳翰立說，黨團對該問題十分重視，將在新會期透過修法，要求縣府將會展中心外牆使用也納管，以符公平、正義原則。

南投市貓羅溪祖祠橋旁的南投縣九二一地震紀念公園及南投縣會展中心，合計占地面積約七公頃，當初興建時，除縣府配合編列一億元經費，其他一點六億元則是旅居港澳的台灣人士所捐助。

陳翰立指出，據縣府訂定實施的「南投縣九二一地震紀念公園暨南投縣會展中心場地使用管理規則」，總共有十二條，包括戶外劇場、廣場到一、二樓層租用空間收費標準，都以日為單位，費用從一千元至六千五百元不等，但唯獨對於外牆使用未予以規範，加上春節早已過完，但林明溱三人賀年看板仍未卸下，難免令人質疑假公濟私。

民進黨縣黨部主委陳昭煜認為，縣府站在公共財管理者角色，更應該盡到為縣民謀取福利、為縣庫增進財源的職責，包括會展中心及縣內任何公共造產都應發揮最大的公益價值，而非淪為特定政黨服務工具，因此在即將到來的新會期中，該黨團將要求縣府就會展中心增訂外牆使用收費標準。

稱禮貌性問候 副縣長盼平常心看待

副縣長陳正昇、建設處長李正偉表示，針對綠營議員的意見，予以尊重，但強調縣長及立委的賀年看板，是一種向外界禮貌性問候、打招呼的方式，且各縣市政府執政團隊也都是如此，希望大家能以平常心看待，不要與選舉混為一談。