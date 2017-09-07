〈中部〉追繳自用住宅重購退稅 彰縣不手軟

2017-09-07

全縣二○一件管制案 一定查得到

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣地方稅務局出手完成清查計畫，目前全縣二○一件重購自用住宅用地退還土地增值稅（簡稱「土增稅」）管制案件，結果有二件違反管制規定，土地所有權人遭稅務局追繳已退還的土增稅款，金額七萬元不多，卻十足發揮管制效果。

彰化縣地方稅務局房屋稅科長蕭源廷表示，前述被追繳退還土增稅案件，土地所有權人設籍彰化縣，土地坐落外縣市，追回稅款由土地轄區的地方稅務局執行追繳，稅金雖進入當地縣庫，但未入彰化縣庫。

不過，此一清查動作，已提醒民眾管制案件一定查得到，民眾勿存僥倖心態，務必遵守規定，否則就算已經領走的退稅金，還是須乖乖繳還。

依照土地稅法規定，土地所有權人在二年內（依地政單位的登記日為基準），因重購自用住宅用地，先買後賣或是先賣後買，新買的坪數或土地公告現值大於舊有的土地，即能在已繳納的土增稅稅額，退還不足支付新購土地地價的稅額。

限五年不得買賣移轉 勿心存僥倖

不過，民眾領取退還重購自用住宅土增稅額，需接受五年管制期限，管制期不得買賣與自行移轉（好比夫妻贈與及移轉給子女），或改作營業使用、出租與遷出戶籍，違反規定會被當地的稅務局追繳原退還的土增稅款。

蕭源廷指出，歷年來彰化縣較常違反規定，以出租改營業使用居多，戶籍遷出或移轉給小孩也有，類似情況只要被稅務人員清查發現，都會被追繳回退還的土增稅。