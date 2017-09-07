〈中部〉台灣燈會墊付案 嘉縣府上網公開

2017-09-07

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣議會在本屆第十六次臨時會審查明年台灣燈會經費墊付案，縣府上週送審時，僅提出一頁提案單含三頁附件，被議員質疑資料既無公文、也無明細，如何審查？縣府綜合規劃處事後在縣府網站設置「二○一八台灣燈會在嘉義開放資料專區」，將墊付案及議會報告簡報全部上網， 供民眾瀏覽、下載，瞭解燈會規劃案內容與經費收支概況。

綜規處長李明岳說，政府資訊公開是近年趨勢，過去各局處各有網站，民眾查詢資料時有不便，縣長張花冠指示設置「資訊公開專區」，如施政計畫、業務統計、補助及預算、縣議會工作報告等，全部整合上網。

台灣燈會資料經議員質詢、本報報導後，綜規處在「資訊公開專區」增設燈會專區，從已公開的資料中，可了解燈會設有先鋒戰士燈區、眾神護台灣燈區、水影舞集燈區等十八個特色燈區，可見各組別工作內容和預算金額，並揭露縣府向中央政府爭取已核定的計畫、經費及尚在爭取中的計畫項目。

縣議員詹琬蓁認為，開放政府本應如此，除相關簡報及墊付案的公文明細，燈會規劃內容、經費使用明細，都應該公開讓民眾檢閱。

李明岳說，燈會各項計畫定案後，就會放上燈會專區，如招商手冊、停車場、接駁及替代道路規劃、燈區特色、旅遊行程和玩法、住宿資訊等，都會陸續上架，便於民眾事先規劃參觀台灣燈會的行程。