〈中部〉人瑞與姪捐百坪地 靖興老人會有家

2017-09-07

數十年借用會長家屋簷下聚會

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南鎮靖興里老人會數十年來借用會長家的屋簷下當聚會場所，一○三歲人瑞沈仲蘭與姪子林錫鴻共同捐出一百多坪建地，興建社區多功能活動中心，也讓老人會有個家。雲林縣長李進勇表示，已提報前瞻基礎建設計畫爭取經費，期盼明年底能落成。

靖興里民林錫鴻從雲林監理站退休後，積極參與社區活動，發現社區沒有集會場所，集會活動都要四處借場地，與社區理事長葉東榮積極奔走，並透過縣議員蔡東富、鎮代會主席沈暉勛及鎮代薛維甲等人協助爭取，發現社區內無公有地可用。

退休里民標回祖厝地完成分割

林錫鴻指出，祖厝所在地因十多人共同持有、沒有分割，多年來無法使用，雜草叢生，加上弟弟因替人做保，其持有的土地被法院拍賣，為保留祖厝土地，他向農會貸款一二○萬元標回，並積極與在外地、國外的地主連絡完成分割。

林錫鴻表示，地要做有用的使用才有價值，三名子女都已成家立業，錢對他只是數字夠用就好，他也徵求一○三歲伯父同意，共同捐出一百多坪興建社區多功能活動中心；得知爸爸借錢買地又捐地，林錫鴻的兒子還主動替他還清貸款，以行動支持爸爸的善舉。

價值600多萬建地提報前瞻爭取

李進勇昨天到社區參加活動中心興建計畫說明會，多位民眾也到場關切。蔡東富指出，靖興里數十年來沒有活動中心，社區老人會館設在屋簷下，可說是全國最迷你的老人會館，沈仲蘭、林錫鴻伯姪願意捐出上百坪、價值六百多萬元的建地給政府興建活動中心，真的是難能可貴。

李進勇指出，為了讓地方有個聚會地點，在地鄉親努力奔走，甚至捐地的精神令人感動，縣府將優先提報長照、防災福利服務據點前瞻基礎建設計畫爭取，若中央沒有核准，縣府會用自有財源來興建，期望明年底前能完工啟用。