〈南部〉南迴鐵路公路替運哪裡搭 民眾霧煞煞

2017-09-07

連台鐵人員也須再三查證

〔記者王秀亭、陳彥廷／綜合報導〕因應南迴鐵路電氣化工程需要，南迴線部分夜間班次從昨天起停駛，改以公路替運，不過多數台東民眾卻不知何處搭公車及付費方式，就連鐵路改建工程局、台鐵人員在替運首日，幾經查證後才確定乘車地點，除台東、知本及瀧溪站在原火車站搭車外，太麻里、金崙及大武等站皆在鄰近公車站牌上下車。

屏東枋寮車站也有民眾進站才知「晚上沒火車」，直呼「好麻煩」，不過看到票價僅為同站點區間車八折，且客運就在站外，也沒什麼人排隊這才稍稍釋懷。

枋寮站人員說，枋寮通勤民眾以週五、日為主；崁頂南榮中學和枋寮高中分別靠近崁頂、枋寮站，晚自習學生要搭火車者還算少數，枋寮鄉長盧文信則表示，票價從九折降八折後，民怨再減少，但未來還有一年多，仍待觀察。

鐵工局正在進行南迴鐵路電氣化工程，因沿線為單線鐵路且多在崇山峻嶺間，人員、機具、材料運送不便，加上工程施工須占用軌道，只能利用深夜無列車行駛時段施工，有延長每日施工時間的必要，幾經協調，從昨天起至一○八年六月在搭車人數較少的週一至週四及週六，晚上六時以後停駛台東至潮州間雙向列車，改由公路客運替運，週五、日與寒暑假觀光旺季期間則正常行駛。

昨上路首日 乘客疑問多

昨天是公路替運首日，南迴線自強號列車在下午五時四十分發車後，即夜間停駛，第一班替運公車下午五時準時發車，台東火車站有兩名乘客搭乘，但多數台東民眾對於替代的公路客運乘車地點，幾乎都是不知道或不確定，「火車站？公車站？」「可以只搭台東到太麻里，或太麻里到大武可以嗎？」「車票是火車站櫃台買還是公車上買？」同時提出各種疑問。

鐵工局表示，公路替運每週一至四及週六傍晚五時起至九時，每半小時開一班台東至高雄直達車，台東至潮州區間車則每小時一班，週六再額外加開班次，各站上下車地點，台東、知本及瀧溪站皆設在火車站前，其中台東站乘車處位於計程車乘車處旁的公車區第一、二月台；太麻里在公路客運大王國中站牌、大武在公路客運大武站牌、金崙則設在金崙派出所附近的公車站牌。

鐵工局提醒，乘車採上車付費，民眾可以悠遊卡、電子票證或現金付費，票價是採台鐵現行「區間車收費標準」八折，台東至高雄一百八十六元、至潮州一百四十四元，為與原客運路線有所區隔，替運的公路客運不載送短程乘客，例如台東至太麻里、台東至大武。