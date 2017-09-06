〈南部〉接手雜糧行 工程師把店變有趣

2017-09-06

〔記者黃文瑜／永康報導〕「這是咖啡廳嗎？」卅六歲研發工程師林建鴻，原本在桃園工作，為了要照顧住在台南的父親，去年返鄉接手父親原在市區經營四十幾年的五穀雜糧行，為了因應現代人的飲食習慣，並改善雜糧存放的方式，讓雜糧行更加衛生健康，成了許多新手媽媽，到小店裡幫寶寶買做副食品雜糧的首選。

林建鴻接手後，將原本開在鬧區的五穀雜糧店，移至永康的巷弄裡，「這是台南人的特色，越好玩的越要開在巷子裡。」店裡有漂亮的玻璃落地窗，將五穀雜糧分別裝在透明的壓克力罐中，要買多少就像開飲機般轉開旋鈕，穀物就從罐中掉出來，讓許多年輕人都覺得很新奇有趣，這項發想源自國外，但罐子卻是林建鴻自己設計符合台南的味道，讓他自豪的說，「這些都是我的寶貝」。

「一開始規劃時，爸爸是舉雙手反對！」林建鴻說，開店過程長輩完全聽不懂他想開的店到底長什麼樣子，過去傳統的五穀雜糧行，所有的穀物都是以布袋裝，有的放在地板上，有的放在架子上店面半開，「白天有客人，晚上有老鼠」，很不衛生，甚至為了讓賣相更好不讓蟲卵孵化，還會撒些化學藥劑，並且客人一次購買都要半斤、一斤，為了改變傳統經營模式，積極進行改造。林建鴻表示，開業一年多，每次看到顧客上門滿意的笑容，就會覺得自己的堅持是對的。