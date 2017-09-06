〈南部〉關子嶺溫泉美食節 限量套票明搶購

2017-09-06

〔記者王涵平／新營報導〕關子嶺溫泉美食節將於廿三日登場，南市觀光旅遊局推出關子嶺溫泉套票限量發行，超值回饋，一票玩透關子嶺。

套票三二折優惠 只要五百五十元

南市觀旅局指出，關子嶺溫泉美食節九月廿三日至十月廿二日舉行，去年推出關子嶺溫泉套票一開賣就秒殺，今年再度推出活動期間限量五百張的「關嶺風呂輕旅套票」，原價一六九六元，以三二折優惠回饋，只要五百五十元，提供民眾最超值的玩樂優惠，此外，套票與全台最大吃喝玩樂平台合作獨家販售，九月七日上午九時開放限量搶購，前三百名訂購者再加碼贈送龜丹溫泉體驗券一張。

可泡大眾湯、兌換個人套餐

觀旅局表示，關嶺風呂輕旅套票可至新紅葉山莊或儷景溫泉會館享受全台唯一的泥漿溫泉大眾湯；至儷景溫泉會館、湯泉美地溫泉會館兌換個人套餐，以及兌換在地小食香菇蛋；活動期間假日市集備有上百件繽紛浴衣提供民眾體驗，持套票者不但可享受ＶＩＰ免排隊禮遇，體驗時間更延長加倍。

另可憑券兌換假日市集面具或燈籠彩繪ＤＩＹ體驗；假日可至活動服務台兌換活動紀念竹扇及結合大關子嶺區的伴手禮帶回家；內含三百元住宿折價券，可在十家飯店民宿擇一使用；套票還包含大台南公車新營至關子嶺來回車票及關子嶺假日環狀公車一日券，當日可無限次搭乘環遊周邊水火同源、碧雲寺、大仙寺、溫泉公園（寶泉橋）等知名景點。

為吸引年輕族群前來關子嶺遊玩，繼去年以動漫海報行銷活動外，觀旅局今年更與臺南市府城社區文創發展協會攜手合作，推出關子嶺原創動漫角色小楓、小泉作為關子嶺溫泉代言人，角色設定為關子嶺在地溫泉旅店的第三代的姊弟檔，兩人衣著均融入關子嶺火王爺、水火同源、楓葉、紫斑蝶、溫泉等在地元素，並邀請繪師繪製八篇四格漫畫，以逗趣活潑的方式代言及宣傳各項活動，即日起可在南市市政中心及區公所、旅遊服務中心、各大交通站點及在地業者店頭索取活動手冊。

十月七日將在關子嶺大成殿舉辦Cosplay競賽活動，總獎金超過三萬元，報名至九月十八日截止。詳情可至「2017臺南關子嶺溫泉美食節」網站http://www.guanziling.com.tw查詢。