〈南部〉生態交通全球盛典 綠色運具大集合

2017-09-06

哈瑪星示範區居民免費試用 一般民眾也可體驗

〔記者王榮祥／高雄報導〕生態交通全球盛典倒數計時，共有九款綠色運具將齊聚哈瑪星，除了供給哈瑪星示範區居民免費試用，一般民眾也有機會體驗。

高市交通局說明，生態交通全球盛典將於十月一日登場，為期一個月，盛典區分四大主軸：生態交通世界大會、低碳運具及環境教育展覽、哈瑪星生態交通示範社區、在地文史表演。

交通局指出，盛典期間共有九款綠色運具齊聚哈瑪星示範區，堪稱全台首次綠色運具大集合，包括高雄捷運、輕軌、公共腳踏車，以及低碳運具及環境教育展裡六款最新式的綠色運具。

六款新型綠色運具分別為四輛電動公車、六輛電動汽車、四十輛電動機車、五輛電動三輪車、卅輛電動自行車、一輛電動自駕車。

交通局表示，為了讓示範區民眾更方便且深刻感受到綠色運具好處，盛典期間共準備了四百輛公共腳踏車、卅輛電動自行車、卅輛Gogoro，提供居民或商家借用。

而教育展的最新運具則開放所有人體驗，有興趣的民眾可於十月一日到十日間，在活動現場報名（駁二倉庫蓬萊路底）。

交通局長陳勁甫指出，哈瑪星示範區內的街道不大，中間還有不少古厝，非常適合以單車或電動機車做交通運具，搭配低碳概念，可以讓傳統社區更有原味，歡迎大家來看看高雄最早的發展鬧區，如何成為共享、智慧化的綠色典範。