〈南部〉來大樹龍目社區 看今年最後螢光

2017-09-06

賞螢要快 最晚只到10月

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市金牌農村大樹龍目社區復育螢火蟲，地方居民總動員，友善耕作有機鳳梨田，加上龍目井湧泉豐沛，吸引螢火蟲生長與繁殖，尤以台灣窗螢每年二次發生期，近來社區飛舞發出黃綠光，比那瑪夏賞螢季更久，成為高市今年最後螢光，民眾賞螢要快，最晚只到十月。

龍目社區居民發現森林出現螢火蟲，想要尋找小時候的回憶，向市府提出復育螢火蟲計畫，市府農業局委託特有生物研究保育中心組長何鍵鎔協助棲地營造，居民二個月來總動員，整地種地瓜葉等，並野放許多蝸牛，作為螢火蟲食物，形成生態食物鏈。

居民配合農業局推動友善耕作，廣闊的有機鳳梨田以砍除方式去除雜草，讓草、葉掉落在地上，形成豐富的腐植質與濕潤的環境，適合台灣窗螢生長與繁殖，尤其龍目井地下湧泉水質乾淨，兩旁濕地成為稀有端黑螢喜愛的環境。

何鍵鎔指出，陸生台灣窗螢幼蟲愛吃蝸牛，出沒鳳梨田與森林交界潮濕地，對環境用藥非常敏感，目前發現上千隻，每年有二次發生期，除了三至四月，近來社區現蹤飛舞，雖然不會閃爍，但會持續發出黃綠色螢光，令人驚豔。

值得一提的是，那瑪夏山區因海拔過高，看不到台灣窗螢，龍目社區位於市區近郊，民眾從國道十號開車到社區最快只要七分鐘，宛如都市的後花園，搭配農業局推出一日農夫活動，民眾採果、賞螢一日遊，不用大老遠跑到山區。

龍目里長陳榮清表示，現今環境污染、氣候異常，乾淨水比黃金還要值錢，社區居民保育生態有共識，齊心發展有機農業，透過復育螢火蟲，回歸農村原始風貌，朝向農業生態旅遊發展。