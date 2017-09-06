〈南部〉工程減碳 台九線多良至大竹段拓寬達標

2017-09-06

減少水泥用量、土石再利用

〔記者陳賢義／台東報導〕因應全球暖化，公路總局東西向快速公路高南區工程處（簡稱高南工程處）為降低溫室氣體排放，針對南迴台九線拓寬工程首度採用工程碳足跡查證，且在多良至大竹工程段落實，昨舉行查證聲明書授證典禮；高南工程處表示，此查證是在設計施工上針對工程碳排放源、混凝土中的水泥，以百分之卅的爐石粉及百分之十的飛灰材料取代，及就近土石再利用，降低材料及運輸的碳排放量。

東部首例 碳足跡查證聲明書授證

足跡查證聲明書授證典禮由公路總局副局長許鉦漳主持主持，包括工程主辦單位、監造單位、盤查輔導單位、查驗機構及施工單位均出席，共同宣誓工程節能減碳、保護地球環境的決心。多良至大竹段工程民國一○二年八月十五日開工，今年二月完成通車，工程開工時即展開碳盤查工作，以生命週期評估（Life Cycle Assessment）技術進行產品面的生態與環境衝擊評估，為東部地區公路工程取得工程碳足跡查證聲明書的首例。

高南工程處表示，輔導過程利用工地既有三級品管制度及工程管理資訊系統，減少對工地執行的干擾，以達成工程碳盤查的目的，且經由第三方查驗機構的定期檢查與預審等程序，確保盤查過程與計算方法符合國際規範要求，協助修正足跡盤查準則與查驗程序，而這起工程碳足跡盤查內容皆符合須達百分之十的要求，歷時四年，今八月完成查證工作，取得「合理保證」等級碳足跡查證聲明書，並建置本土化碳排放係數資料庫。

總減碳量相當於四座大安森林公園樹木一年的碳吸收量，高南工程處表示，日後施工仍會落實「節能減碳」的環保要求，鼓勵承包商盡量採用低碳工程材料等各項減碳作為。

  • 落實工程減碳，南迴公路台九線拓寬工程在多良至大竹段取得工程碳足跡查證聲明書，為東部首例。（記者陳賢義攝）

    落實工程減碳，南迴公路台九線拓寬工程在多良至大竹段取得工程碳足跡查證聲明書，為東部首例。（記者陳賢義攝）