〈南部〉工程減碳 台九線多良至大竹段拓寬達標

2017-09-06

減少水泥用量、土石再利用

〔記者陳賢義／台東報導〕因應全球暖化，公路總局東西向快速公路高南區工程處（簡稱高南工程處）為降低溫室氣體排放，針對南迴台九線拓寬工程首度採用工程碳足跡查證，且在多良至大竹工程段落實，昨舉行查證聲明書授證典禮；高南工程處表示，此查證是在設計施工上針對工程碳排放源、混凝土中的水泥，以百分之卅的爐石粉及百分之十的飛灰材料取代，及就近土石再利用，降低材料及運輸的碳排放量。

東部首例 碳足跡查證聲明書授證

足跡查證聲明書授證典禮由公路總局副局長許鉦漳主持主持，包括工程主辦單位、監造單位、盤查輔導單位、查驗機構及施工單位均出席，共同宣誓工程節能減碳、保護地球環境的決心。多良至大竹段工程民國一○二年八月十五日開工，今年二月完成通車，工程開工時即展開碳盤查工作，以生命週期評估（Life Cycle Assessment）技術進行產品面的生態與環境衝擊評估，為東部地區公路工程取得工程碳足跡查證聲明書的首例。

高南工程處表示，輔導過程利用工地既有三級品管制度及工程管理資訊系統，減少對工地執行的干擾，以達成工程碳盤查的目的，且經由第三方查驗機構的定期檢查與預審等程序，確保盤查過程與計算方法符合國際規範要求，協助修正足跡盤查準則與查驗程序，而這起工程碳足跡盤查內容皆符合須達百分之十的要求，歷時四年，今八月完成查證工作，取得「合理保證」等級碳足跡查證聲明書，並建置本土化碳排放係數資料庫。

總減碳量相當於四座大安森林公園樹木一年的碳吸收量，高南工程處表示，日後施工仍會落實「節能減碳」的環保要求，鼓勵承包商盡量採用低碳工程材料等各項減碳作為。