〈南部〉普度花仔碗 擺盤 灣裡萬年殿辦創意賽

2017-09-06

〔記者王俊忠／台南報導〕為傳承、創新早期普度花仔碗的擺盤藝術，南區灣裡萬年殿將舉行萬年中元祭普度創意花仔碗與捏麵人比賽，歡迎社會組與大專學生參賽，萬年殿主委林隆昌表示，在中元時節辦這項創意賽，希望促進社區民眾、親子一起構思花仔碗的食材取用與造型設計，使花仔碗創作藝術能成為灣裡社區的特色文化。

廟方表示，希望普度時信眾供奉的花仔碗祭品能有創意巧思，不再只是千篇一律的方便麵、餅乾與罐頭，像去年賽事，當時正夯的寶可夢手機遊戲主角都成為祭品元素。

展現藝術功力 拜拜好好玩

今年萬年殿花仔碗比賽，許多報名的年輕人弄不清楚賽事內涵，萬年殿公布去年參賽優秀作品畫面，供參賽者研習，多位參賽者驚訝原來普度拜拜也能這麼好玩。首次接觸「花仔碗」的年輕人甚至以為只是擺設普度祭品的技巧或祭品變化。林隆昌說，有的須透過捏塑技巧呈現普度的內涵或祭品樣式，展現藝術擺盤的功力。

各組冠軍獎金八千元

這項創意花仔碗與捏麵人比賽，今年除了社會組，另增加大專組，各組冠軍獎金八千元，各限額一百二十隊（社會組）、六十隊（學生組），目前已近滿額，報名到額滿為止，林主委提醒各校學子把握機會體驗普度文化的新趣味。

統一發票 可兌換摸彩券抽獎

今年賽事搭配統一發票兌換摸彩券好康活動，募得的發票將捐給華山基金會做公益，有人不斷詢問是否跟花仔碗比賽一樣有報名滿額和截止日期？萬年殿解釋，到九月十六日比賽當天晚上七點前可把摸彩券投入摸彩箱。只要捐出七至九月份的五張統一發票可兌換一張摸彩券，有iPhone7與液晶電視等百項豐富獎品。