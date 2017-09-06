〈南部〉獅王爭霸 將挑戰全球唯一深水樁陣

2017-09-06

5國10獅隊參賽 10月底登場

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高額獅王獎金之激鬥戰鼓再次響起！兩年一次的高雄水陸戲獅甲將於十月廿八日、廿九日登場，主辦單位史博館在高雄國際游泳池，重金打造全球唯一深水樁陣與水上樁島，其中水上樁陣水深三公尺，樁高五公尺；比賽計有五國十支獅隊參賽，爭霸本屆獅王盟主。

水上樁陣水深3米 樁高5米

史博館指出，今年參賽獅隊來自馬來西亞、印尼、香港、新加坡、中國及台灣等五國十支隊伍，各國獅隊好手歷經兩年的磨練，將在本屆賽事中精采呈現。

特別的是，今年世界獅王前三名首度齊聚在戲獅甲同台競技，十月廿八日在「國際游泳池」及十月廿九日於「高雄巨蛋」進行為期兩天競技賽事，成績加總最高分者為總冠軍，唯一獨得高達四十萬元獎金。

上屆賽事中，史博館不但打造全世界最高難度的深水樁陣，並製作了世界唯一的水上樁島。水上樁陣最高處達五．五公尺，為了解決泳池的浮力與搖晃問題，讓選手能更平穩地在樁上發揮，主辦單位共用了七噸的鋼材與專業的結構設計，讓各獅隊能展現出更高難度、更驚險刺激的表現。

比賽中，選手們還要搭乘竹筏由岸上到樁島比賽，競技中不但要戰勝水上高樁的恐懼，更要克服水波眩光的威脅及獅子怕水的難題，完成採青及參賽套路的演繹。

除了獅王大賽，史博館還安排高雄在地藝陣文化表演，呈現南國特有豐富的民俗文化饗宴。史博館指出，每屆吸引萬人到場欣賞的戲獅甲，今年在氣勢磅礴的水陸雙主場演出，預期帶給觀眾舞獅激鬥的震撼體驗，且今年特別加開早鳥票，只要在本月底前購票，即享六折優惠，數量有限賣完為止。