〈南部〉爭實質補貼 漁民出海擋軍演

2017-09-06

旭海村民指控演訓頻率增

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣牡丹鄉旭海村民認為長期面臨中山科學研究院（簡稱中科院）九鵬基地飛彈試射，且近年陸軍也增加在當地實彈射擊頻率，已經嚴重影響出海捕魚天數，為表達不滿，昨利用總統蔡英文宣布台南市長賴清德接任行院院長時機，一早出海阻止軍方演訓，希望政府重視當地漁民生計問題。

昨天一早至少五艘旭海當地漁船出港，前往外海靶船處抗議，軍方原預定在八點展開的實彈射擊受影響延後，但後續航空特戰指揮部直升機仍在漁船上空盤旋操演，陳抗的潘姓等漁民痛批軍方，「不顧漁民生命安全，竟持續在漁船附近射擊靶船，有夠離譜！」

「就是故意挑新閣揆宣布時機抗爭！」，帶隊出海的旭海村長潘呈清指出，軍方演習頻率越來越頻繁，演訓期間整個禮拜只有週末休息，周邊海域都被管制進出，漁民無法出海捕魚只能喝西北風，卻沒有任何對漁民實質補償機制，希望將接任行政院長的賴清德能看見他們的訴求。

潘呈清說，旭海當地的工作機會不多，捕魚是主要的經濟來源，軍方演習封港、破壞漁場卻沒有實質補貼，漁民為了生計只能冒生命危險出海抗爭，行政院及國防部如不提出解決方案，居民隨時都會出海阻止軍方的演訓進行。

軍方編睦鄰經費 無法源給現金

軍方表示，年初至今，中科院與陸軍演訓只有各六天，國防部每年都有編列睦鄰經費，但漁民訴求的「現金補貼」方式，依據現行法令無法執行，能充分理解漁民生計上面臨的困難，會將漁民的訴求向上級表達。