〈台北都會〉銀髮族大禮 市府增共餐點、敬老卡多功能

2017-09-06

全市將設325個共餐點

〔記者鍾泓良、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕北市府昨上午於師範大學國際會議中心舉行「重陽敬老銀向幸福」記者會，於重陽節前夕祭出銀髮族大禮，包括將在全市推廣設置三百廿五個老人共餐地點，發出每月有四百八十元額度的「敬老卡」，可搭捷運、公車等大眾運輸工具，也能進出兒童樂園跟動物園。台北市長柯文哲昨下午接受本報專訪時，記者詢問老人卡是否彌補長者埋怨北市砍重陽敬老金，柯斬釘截鐵說當然不會，「本來扣一百分、現在變成扣五十分。」

柯文哲專訪時表示，市府砍重陽敬老金長者的怨恨已形成，現在只能減少怨恨而已，本來很氣、現在則是稍微不氣；不爽已經形成了，這沒辦法，扣分就扣分，算了、認了。他坦言自己沒經驗、先拿後給，以後要先給後拿。

柯文哲說，芬蘭老人死前平均臥病為兩週，但台灣是七年，等於死前七年就開始進出醫院，因此市府目標是讓老人健康、快樂。

至於擴大老人共餐，柯文哲說，老人共餐目的不是吃飯，而是老人來就可以安排活動，如美術、唱KTV等，他更安排3C教學，要讓老人全部「電子化」追上時代。此外，柯也說，如果老人每天都來吃飯，有一天同伴沒來就會特別關心，用這種「保甲制」，讓群體來照顧個人。

柯文哲最後提到，健康老人交給社區照顧，若是失智、失能則到日照中心，目前北市已有十七家，未來目標是卅一家；與其讓老人送安養院天天都看到老人，還不如到西門町多接觸年輕人，跟著多打網咖、跳街舞就變年輕了。