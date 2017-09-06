〈台北都會〉自學生增一成 近一千四百人

2017-09-06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市有超過一千名自學生，北市教育局昨舉辦開學趴，安排3D列印、攀岩、直排輪等課程，自學生玩到不亦樂乎。教育局長曾燦金指出，自學生人數比去年成長十二％，北市影視音實驗教育機構的學生數，今年也暴增十倍，顯示非學校型態教育成為新趨勢，規劃一○八學年推出首間實驗完全中學，提供多元教育資源的選擇。

多名自學生昨到青少年發展處參加開學趴，影視音實驗教育機構的學生帶來精彩演奏，展現多才多藝的一面。典禮結束後，家長帶著孩子參加3D列印課程，指導老師仔細講解，自學生邊聽講邊操作，學生直呼很好玩。

家中有兩名自學孩子的何姓家長說，現行學校教育無法顧及所有學生的差異，她認為要讓孩子自己學會思考，否則遇到問題無法解決，大兒子讀到小學三年級不去學校開始自學，自學後兒子變得更有自信，也能安排閱讀時間，不再只是上整天課、寫一堆功課。

影視音教學人數暴增十倍

曾燦金昨也到場參加開學趴，並表示北市去年（一○五學年）自學生一二四七人，今年有一三九八人，成長十二％，北市影視音實驗教育機構去年四十一名學生，今年增加到四三一人，暴增十倍，且市府民調顯示有六十三％家長願把孩子送到實驗教育機構。

目前北市開辦第一所公辦公營的和平實驗國小，博嘉國小轉型為美創博嘉實驗教育，曾燦金表示，明年（一○七學年）芳和國中、民族國中及泉源國小也會轉型成實驗學校，一○八學年則有第一間實驗完全中學。

教育局科長鍾德馨補充，據統計，目前約五至七％家長對實驗教育有需求，而芳和國中轉為實驗學校後，將採三個學期制，課程內容採跨組、跨領域教學，由於實驗完全中學法規限制學生數三百至四百人，現行實驗完全中學人數皆超過，因此從國中著手升格。