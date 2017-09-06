〈台北都會〉2國小推雙語教學 報到率破8成

2017-09-06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕少子化浪潮，使得各級學校新生人數溜滑梯，不過台北市首度推行雙語實驗教學的北市東新、文昌兩所國小，不受影響，新生報到率成長一成五至三成，北市教育局訂定目標，計畫一○九學年全年級全面邁入雙語授課，校方則認為，有待觀察學生的上課狀況，適度調整英語授課的比例。

文昌國小比去年成長三成多

教育局指出，位於士林區的文昌國小去年（一○五學年）提供五十八個名額，招收卅五名學生，報到率僅六十％，一○六學年同樣釋出五十八個名額、招到五十四人，報到率高達九十三％，比起去年成長卅三％。

東新國小則成長一成多

位於南港區的東新國小去年有八十七個名額、招生人數六十五人，報到率七十四％，今年則開放一一四個名額、招到九十七人，報到率八十五％、成長十一％，班級數還從三班增加到四個班級，學生數明顯增長。

東新國小校長鄭盛元表示，確實可能辦理雙語教學增加學生率，開學前陸續接到許多家長詢問有關戶籍等問題，因此報到率提高。目前雙語教學節數佔整體三分之一，包含英語兩節、生活三節、體育兩節，以及一節彈性課程。

鄭盛元說，目前校內有兩名外籍教師，主要負責彈性課程如繪本教學，其他課程還是英文老師為主，開學才快一週，目前都還在觀察孩子上課狀況，看來滿享受上課過程，老師也會輔以肢體語言與圖像融入教學。

教育局官員表示，目前仁愛、天母、明湖、大安、萬芳及萬興六所小學，已試辦英語融入教學，今年持續擴大試辦到十八校，東新和文昌兩校則將在一○九學年小一至小六全面實行雙語教學，讓學生沉浸在英語學習情境，英語應用更貼近生活。

鄭盛元說，老師成立工作坊討論教學，會依孩子學習情況適度調整英語授課的比例。