〈台北都會〉米豬取代大豬公 雞籠中元祭首上場

2017-09-06

〔記者俞肇福、何玉華／綜合報導〕昨天是中元節，「雞籠中元祭」輪值主普的何藍韓宗親會，在中正公園主普壇盛大舉辦普度法會，與其他十四姓宗親會及基隆市長林右昌、議長宋瑋莉共同普施。

今年祭典突破傳統，用四千斤白米與兩百斤麵線組裝成「米豬」，取代往年的大豬公。何藍韓宗親會主委藍德俊表示，「米豬」在祭拜結束後，將分送給低收入戶。

在中正公園主普壇的現場，安排米雕藝術協會人員解說，吸引民眾拍照，為傳承一六三年的祭典留下紀錄；基隆米雕大師謝源張解說典故，林右昌讚嘆「米雕」細緻逼真。

宗親會人士指出，用麵粉、牲醴雕製成魚蝦鳥獸、民間故事和吉祥圖案等，稱為「看牲、看桌」，昨天的普度供桌分為葷、素、西洋三連桌，讓大家見識基隆豐厚的傳統民俗。

另外，新北市各大寺廟昨也都舉辦普度法會，豎燈篙、放水燈與燒法船，有些還可看到青面獠牙、身穿戰甲的手工紙紮「大士爺」，寺廟人員指出，「大士爺」是普度法會的鎮煞要角，因色彩豐富而成為法會亮點。

全國道教總會大法師邱天相說，「大士爺」在佛教又稱「面燃大士」，據說是觀世音菩薩的化身，一手拿斧頭、一手拿旙，負責管理普度會場的秩序，讓接受普度的孤魂野鬼有秩序地領取供品，不守規矩的鬼靈會被「大士爺」懲罰。

此外，普度現場還有山神、土地神及眾護法神，兩側分設「同歸所」供奉一般孤魂野鬼，「翰林所」專供讀書人和有功名的鬼魂棲息；部分寺廟在普度後還舉行「跳鍾馗」儀式，俗稱「普後押孤」，用意是告知孤魂野鬼，祭典已結束，勿再逗留此地，金包里慈護宮、中和廣濟宮及三重先嗇宮都有「普後押孤」的儀式。