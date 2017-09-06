〈台北都會〉生育獎勵金年年預支 新北議員批規避監督

2017-09-06

議員不解 固定支出應一次編足

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府為鼓勵民眾生育，補助每胎兩萬元的生育獎勵金，民政局估計，今年新生兒將比去年的三萬四三三一人增加二二四人，預算可能提前在十一月用完，希望市庫先墊付一億元，昨在市議會審查後通過。市議員陳世榮批評，生育獎勵金是每年固定的支出，預算應一次編足，市府卻年年以墊付案預支，寅吃卯糧造成財政惡化。

民政局今年編列的生育獎勵金預算共六億七六九二萬元，去年已墊付、先預支八五八○萬元，因此今年實際預算是五億九一一二萬元。民政局長江俊霆表示，累計至七月已補助一萬八五八○人，支出三億七一六○萬元。

他表示，參考一○三至一○五年的經費使用情形，以及各戶政事務所今年一至七月補助的人數，平均每月約增加二四○○至二五○○人的情形預估，預算可能在十一月提前用完，到十二月底止，新生兒人數約達三萬四五五五人，較去年增加二二四人，共需經費六億九一一○萬元，不足金額約一億元。

陳世榮質疑市府屢以墊付款支應

陳世榮指出，每年的新生兒人數可以預估，市府卻年年短編上億元，等到下半年眼見經費短缺，才提墊付案爭取市議會通過，朱立倫就任以來從未辦理追加預算，屢以墊付方式便宜行事、規避監督。

民政局：新生兒人數浮動難預估

對此，江俊霆解釋，新生兒人數是浮動的，預估不夠精準，預算編列方式會檢討改進，明年會跟主計處研商，一次將預算額度編足。

主計處：墊付案比追加預算有效率

市府主計處長鄭瑞成表示，生育獎勵金無法預估得很精準，通常是以較保守的數字編列預算，一旦不足再提墊付案，這比辦理追加預算更有效率，對於議員的指教，會再跟各局處研商，對每年必要的預算核實編列。

另外，議員李坤城指，台北市政府打算從明年起，補助六至十二歲國小兒童使用記名的數位學生證悠遊卡，搭乘捷運可享六折優惠票價，他認為雙北是共同生活圈，兩市的小學生搭捷運不能有差別待遇，要求新北市府跟進。

副市長葉惠青答覆，社會局初步估算，若比照台北市補助，約需一億八千多萬元，今年的預算已來不及，市府仍要研議可行性。