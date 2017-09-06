〈台北都會〉柯：國旗在奧會是政治標誌

2017-09-06

記者陳曉宜、郭安家、沈佩瑤／專訪

世大運觀眾能否攜帶國旗、得牌選手能否披掛國旗引發爭議，台北市長柯文哲昨在接受本報專訪時強調「很難跟台灣人民講，青天白日滿地紅國旗不是奧會登錄的國旗，理論上不叫國旗，叫做政治標誌。」「政治不宜短線操作，不宜在台灣舉辦就吃乾抹淨，搞到中國不滿、火大就把我們全部封殺。」

對於阿根廷選手世大運閉幕式時披中華民國國旗繞場引發的爭議，柯則說，「要認清一件事情，大陸就是不時在修理台灣，找機會修理台灣，不要讓對方有藉口，它一定開始栽贓我們，說我們收買球員披國旗，我說這絕對不干我的事，老實講我也是太老實了，重來一遍也可以說謝謝那些小朋友對台灣這麼友善，這樣混過去就好了。老實講現在兩岸的戰略就是不需要激怒或是故意挑釁人家，但要隨時防止別人栽贓。」

柯文哲表示，「奧會模式」未明確說旗幟規範不及於觀眾席、或只限於比賽場，台灣當然採比較寬容的態度，換做是里約奧運觀眾席，拿國旗就遭驅趕；世大運執委會後來也折衷、耍賴，規定觀眾席旗幟長度不超過兩公尺、持小國旗不會被擋，因此台灣國國旗、中華民國國旗都進場，相信有些場合五星旗也進去。「我知道獨派不滿，這實在是很為難，國際現實就是這樣，你怎麼去跟台灣人說抱歉，青天白日滿地紅國旗不是國際奧會登記的旗子，是不能進場的，因為不是國家旗子，是叫政治標誌。」

柯文哲表示，中國已經放水，缺席開閉幕，派選手來應付世大運個人賽；但他很怕將來連國際電腦展、國際智慧交通展都受到影響；因此難度在於「怎麼在對方可以忍受的範圍內，讓台灣有最大的露出機會」，所以政治不宜短線操作，不宜在台灣舉辦就吃乾抹淨，搞到中國不滿、火大就把我們全部封殺。

柯文哲表示，雖然台灣民眾覺得不是很暢快，但國人還是要了解，做為執政者還是要負責任，我們追求的是國家的最大利益，而不是個人的最大利益。