〈台北都會〉閣揆耗損快 柯︰制度有問題

2017-09-06

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、郭安家、陳曉宜／台北報導〕行政院長林全請辭，將由台南市長賴清德接任。對此，台北市長柯文哲昨說賴「任重道遠」，很多事情要做，希望賴可以加油。下午柯接受本報獨家專訪時則直言，從二○○○年到二○一七年之間，賴清德是第十三位行政院長，顯示制度有問題，應該要檢討雙首長制。

柯文哲在專訪時表示，他曾看過民進黨前立委林濁水的文章，從二○○○年到現在，行政院長平均任期只有一．三三年，表示雙首長制度有些問題。他以「出車禍」為例指出，如果一直出車禍有兩種可能，一個是司機有問題，一個是車子有問題，如果換了好幾個司機還是出車禍，那很清楚就是車子有問題；所以如果行政院長每一．三年換一個，這表示制度有問題，雙首長制造成行政院長的耗損，因而政局不穩是國家憲政要去考慮的問題。

至於賴清德是否會在此制度上陣亡？柯表示，有時候很爛的制度遇到很厲害的人，還是可以撐過去，就像車子很爛，但司機實在是技術太好了，也許真的還可以開，但終究不是好方法；賴清德民調很高，又有行政經驗，相較過去的行政院長，如果用企業眼光來講，就是「本錢比較厚」，賴應該會比其他的行政院長更有本錢應付局面，但終究還是應該要修改制度，而不是用一個不好的制度，卻要依靠一個很厲害的行政院長來克服問題。

柯文哲說，賴清德是地方首長出身，他相信彼此有很多意見都會比較一致，例如軌道建設，賴也講過要修一例一休，「我相信他上來之後，一例一休應該很快就會修了。」

柯還說，他不是砲打中央，他是看到不對的就打，所以今天不管是民進黨還是國民黨，做不對他就舉手說「你不對！」至於為何以前對國民黨沒有那麼嚴厲？柯回說，「愛的相反不是恨，愛的相反是冷漠，以前對國民黨是連打都不想打了。」