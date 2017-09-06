〈台北都會〉世大運才結束 6官員陸續赴中考察

2017-09-06

行程還有國台辦人士陪同

〔記者郭安家、沈佩瑤、陳曉宜／台北報導〕中國隊放棄世大運團體賽、亦未參與本月十九日及卅日的世大運開閉幕式，未料，八月卅一日台灣英雄大遊行隔天，台北市副市長林欽榮等六位官員即陸續前往中國考察，還有國台辦人士陪同。台北市長柯文哲昨接受本報專訪時說，官員考察電子商務等，「人家比我們好還是要學習。」

市府出訪團包括林欽榮、產發局長林崇傑、資訊局長李維斌、財政局長陳志銘、都發局長林洲民、文化局長鍾永豐，陸續出訪。官員赴深圳拜訪新創企業、孵蛋器等創新服務機構、創投者，也看藝術館、城市規劃展覽館、華僑城文創園區等；官員陸續返台，九月八日最後一天行程是參訪上海智慧社區、共享單車。

柯︰學習電子商務、物流等

柯文哲說明，林崇傑等考察團最近都在深圳、上海、杭州活動，看電子商務、物流、都更，還有文創，「人家比我們好還是要學習。」

對於官員世大運後就赴中，產發局主秘高振源則說，北市府今年七月參加台北、上海雙城論壇，辦完世大運後緊接是九月中的市議會開議，因此才會選這時間赴中，加強與對岸的科技、經貿及文化交流。

柯文哲表示，最近台灣申辦大型國際活動如智慧交通展，很明顯遭到中國阻力，很簡單，因中國、香港、澳門各一票，再加上北韓跟蒙古等，就故意那五票投給對方，「你就完蛋，最近幾次中國有這種態度」、「會找機會修理台灣」；因此他較想辦世界的產業活動，如電腦產業、智慧城市的國際展，增加台北收入。

柯文哲透露，北市正在積極申辦ＩＴＳ（智慧型運輸系統 ）二○二二年世界大會，巧的是，競爭對手是中國某城市。ＩＴＳ世界大會今年十月於加拿大蒙特婁登場，將由林欽榮、中華智慧運輸協會共同出席該大會亞太區理事會議，並向理事成員進行主辦權簡報，盼獲得理事支持，取得二○二二年大會主辦權。