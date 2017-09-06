〈台北都會〉不動產交易專網 新北市長建議製「懶人包」

2017-09-06

市長要求專業術語更親民 化繁為簡

〔記者賴筱桐／新北報導〕不動產交易金額龐大、牽涉層面繁雜易衍生糾紛。新北市政府建置的「不動產買賣交易服務網」已改版上路，揭露實價登錄資訊，並提醒民眾注意事項；不過，內政部營建署也有實價登錄平台，遭質疑部分資訊重複。市長朱立倫昨天在市政會議聽取簡報後認為，網站上專業術語、內容複雜，恐無法達到使用效益，要求地政局改善。

朱立倫表示，不動產交易資訊透明化是政府努力的目標，但交易過程往往資訊不對稱，網站資訊應符合消費者需求，而非站在提供者的角度，充斥專業術語及複雜訊息，這會影響使用效益，他建議採用「懶人包」方式，加強資訊多元管道與內容供給。

專網可查公告現值、違規裁罰名單

地政局主任秘書徐鳳儀表示，這個網站在多年前建置，但不斷擴充訊息，與內政部實價登錄平台不同的是，市府整合各方資訊，不但可查詢實價登錄，每月或每季有統計分析，掌握各區交易行情，民眾可依據生活圈找尋合適標的，還能依照地址或地號查詢土地公告現值，另闢不動產交易安全專區，宣導買賣房屋注意事項，在不動產經紀專區公布違規裁罰及人員獎懲名單。

不到3年 已累計逾千萬人次點閱

徐鳳儀表示，網站從一○三年至今，累計超過一千兩百萬人次點閱，會持續精進內容，用淺顯易懂的文字來貼近民眾需求。

地政局局長康秋桂提醒說，買賣雙方都應注意「實坪」和「虛坪」的差異，不動產交易慣用建物登記面積為計價基準，但建物登記面積包含主建物、附屬建物及共有部分，主建物意指實際居住面積，附屬建物包括陽台及雨遮，共有部分是逃生梯、大廳、健身房、游泳池等公共設施。

她表示，雨遮在申請建築執照時不納入容積計算，但辦理建物登記時可登記為附屬建物，許多建商以虛坪「灌水」來增加銷售坪數、拉抬銷售單價，民眾若沒看清楚，就容易衍生買賣糾紛。

徐鳳儀說，民眾若遇不動產買賣糾紛，市府接獲投訴後會找業者與當事人召開協調會，若無法解決爭議，會轉請消費爭議調解委員會處理。

市府法制局消費者保護官兼室主任王治宇指出，去年共接獲一百一十七件不動產交易糾紛案件，主要型態包括廣告不實、賣方隱瞞重要資訊（如房屋緊鄰墳墓區）、仲介未充分說明屋況、坪數灌水、違約金爭議、建商倒閉及施工瑕疵等，其中三成已透過調解成立，民眾如有契約疑問可洽詢消保官。