〈北部〉《連2起死亡車禍》蘇花和平段 增設警示設施

2017-09-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台九線蘇花公路和平路段七、八月間，連續發生二起死亡車禍，警方調查肇事原因，除駕駛人違反特定標誌（線）且未注意車前狀態及因雨導致視線不明外，夜間照明有限也是主因，警方與公路總局等單位協調，昨已在易肇事路段架設相關警示設施，盼能有效降低一六一．七至一六七．六公里間的肇事率。

新城警分局表示，「蘇花改」各段工地因架設圍籬，擠壓到原蘇花公路，加上路燈提供的夜間照明有限，讓入夜後路況險峻，七、八月間發生二起死亡車禍，均與駕駛人疏忽警示設施有關。

新城警分局和平派出所長王祝光上月底召集蘇花改等相關施工單位研擬對策，昨前往蘇花公路和平段架設相關警示設施。王祝光說，二起死亡車禍均因駕駛違反特定標誌（線）及未注意車前狀態，加上當時下雨視線不明導致肇事，為讓用路人提高警覺且慢速行駛、增加反應時間，已初步在各工地佔用台九線便道架設隔離板時，加強增設閃光連燈及爆閃式照明。

公路總局表示，目前蘇花改和平段共有三處大型工地，分別是台九線一六一．七公里（和中段）、一六六公里（卡南橋北端）及一六七．六公里（和仁火車站前），各工程單位也紛紛提供警方架設多支爆閃式警示燈及反光錐。

新城警分局指出，一六一．七公里彎道處同步釘設近二百公尺的防撞式軟管，預防車輛飆速發生吃線對撞車禍，並呼籲用路人行經蘇花公路務必小心駕駛，切勿搶快或爭道跨線。