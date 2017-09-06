〈北部〉愛在幼教34載 楊美琍獲師鐸獎

2017-09-06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕擔任幼兒園老師卅四年的楊美琍，去年才拿到中華幼兒教育策進會「幼鐸獎」，今年再獲教育部「師鐸獎」肯定！當家長得知她只剩一年就退休，紛紛挽留︰「妳不能走、有妳真好。」

真愛教育 去年獲幼鐸獎

楊美琍說，聽到大家還需要她真的非常開心，但對她而言，退休不是選項，只要學校、家長有需要，她都願意回來幫忙。

楊美琍畢業於海星中學幼保科，七十二年考到國立花蓮師院附設實小附幼，期間不斷進修，還到花師攻讀課程規劃碩士畢業。被問到為什麼可以在幼教老師的位子待這麼久？她說，「是真愛吧」，只要看到小朋友就很開心，三十多年來她未曾和小朋友「認真生氣」，孩子就算犯錯，告訴他們「怎麼做會更好」，孩子會感受到大人的善意。

楊美琍是孩子口中的「蝴蝶媽媽」，會對每個孩子用國語、英語、日語、閩南語、韓語等五種語言說「我愛你」，也鼓勵孩子每天都要用「我愛你」問候爸媽、師長，她說，這樣做不僅給孩子安全感，感覺被愛也會讓孩子更願意聽大人說話。

楊美琍說，最困難的其實是取得家長的信任，她教孩子要主動做家事，用抹布擦桌子、掃地，自己吃飯、椅子歸位等，卻被家長抗議「太嚴格」、「我的孩子到學校吃苦」？直到這孩子上小學，因下課時「輕輕地把椅子推到桌子下」，當場被導師稱讚，該名家長才醒悟，到學校向她道謝。

她說，孩子的品格教育最重要，她教孩子要有同理心、要照顧別人、讚美別人、要懂得分享，不以自己年紀小當藉口，要自動自發做事。