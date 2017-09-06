〈北部〉游雅君世大運半馬摘銅 拚東京奧運「愁」錢

2017-09-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣籍「玉兔女神」游雅君，是台北世界大學運動會女子半程馬拉松團體賽銅牌得主，接下來目標是挑戰二○二○年東京奧運，由於家境不寬裕，正為龐大訓練費用發愁；立委陳歐珀允諾爭取公部門補助及企業贊助，啟動「支持玉兔」專案協助。

訓練費需200萬 苦無贊助商

游雅君飼養一隻寵物兔，大學時參加比賽，家人常帶著兔兔到場加油打氣，她因長相甜美，又喜愛兔子，被封為「玉兔女神」；剛落幕的台北世大運，她與三名隊友拿下半程馬拉松團體賽第三名，但在得牌榮耀背後，有著不為人知四處奔波籌措經費的無助。

二十七歲的游雅君，目前就讀國立台灣體育運動大學研究所，來自單親家庭的她，由奶奶帶大，父親從事裝潢粗工，上大學後她生活費自理，靠著路跑賽、運動獎金支應。

游雅君為備戰此次世大運，賽前四處比賽力拚參賽門檻，數度找贊助商卻屢屢碰壁，最後只好自掏腰包，歷經波折才得以參加世大運比賽，摘下銅牌。

談到下一步，游雅君說，前進二○二○東京奧運是她一生的夢想，盼在長跑項目為國爭光，不過，每年超過七十萬元訓練費用、出國比賽機票、住宿花費，合計要兩百萬元以上，對她是沉重負擔。

陳歐珀允啟動專案協助

陳歐珀說，了解游雅君需求後，他將與縣府共同向中央爭取補助，同時尋求企業贊助，成立「支持玉兔」專案，讓她無後顧之憂，用行動幫助優秀選手出頭天。