〈北部〉竹縣2金牌農村 進軍全國賽

2017-09-06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「第一屆金牌農村選拔競賽」新竹縣初賽前三名分別是北埔南埔、寶山新城以及新埔大坪三個社區。其中新城因長期默默復耕甘蔗，且以蔗糖陸續做出爆漿饅頭、黑糖、以及餅乾等，成功建立起相關產業鏈，所以異軍突起打敗大坪這個國內知名的「老字號」模範農村社區，最受到矚目。

縣府農業處表示，新竹縣初賽選拔共有卅一個農村社區報名，當中十個獲得晉級，經評審實勘，北埔鄉南埔社區拿到全縣第一名；寶山鄉新城社區第二；第三名是位於新埔九芎湖、全國知名的大坪社區。

選拔比賽要比四個面向，也就是生活、生產、生態、以及未來展望。大坪社區在生態的營造上無庸置疑，可惜在生產的部份輸給了新城社區，最近雖積極要推廣栽種愛玉，但整體農產業不像新城已有上、下游成形的產業鏈。

新城社區發展協會理事長李文榜說，社區居民默默在復耕甘蔗已有十幾年，像是一群「快樂的傻瓜」般，現在總算獲得肯定。他昨天跟社區的青農徐榕晨一起帶著用當地復耕甘蔗所做出的蔗糖、蔗糖餅乾，展現自身的特色。

值得一提的是，除了產業鏈的出現，新城社區也集合在地小農、新住民等參與農業的生產、加工，並從產業利潤回饋在地社區，不論是辦日間托老或共學食堂都有聲有色。