〈北部〉桃園防oBike亂象 租賃單車違停將拖吊

2017-09-06

罰300到600元 收移置及保管費

〔記者謝武雄／桃園報導〕oBike在新北市因違規停放問題，遭到大規模拖吊而引發各界關注；oBike雖然尚未進入桃園，市府為此未雨綢繆修改拖吊規定，增列慢車（自行車）違規者得處三百到六百元罰款，也將比照汽、機車執行拖吊，並收取移置費及保管費，移置費為八十八元，保管費每日廿元，目前為宣導期，預計明年三月一日實施。

oBike：規劃進駐 和市府溝通中

對此，oBike公關經理賴筱薇表示，oBike持續規劃進入桃園市場，目前仍與市府溝通中，未來會提供桃園市民最好的綠色運具。對於桃園市府修改拖吊規定，增列自行車違規拖吊與罰則，賴筱薇說，台北市、新北市都有拖吊規定，相信並不是針對oBike。

市府交通局說，未來對違規自行車的拖吊，將委託目前汽、機車拖吊廠商執行，並比照汽、機車方式，一小時內領車免保管費，四小時內以半日計費，四小時後則以「日」為計費單位，不足一日者，以一日計算，例如停放四天又五個小時，會以五天計費，移置費連同保管費總計一八八元。

交通局：將調查並公告可停放處

交通局副局長張新福不諱言，修改拖吊規定，增列自行車違規移置、保管費，就是針對oBike的租賃自行車，未來不會對私人自行車進行拖吊，明年三月一日前，市府會針對全市可供自行車停放的公共空間進行調查並公告。

警方也表示，依照「道路交通安全規則」規定，自行車必須停放在自行車停放區內，但未劃設停放區的處所，自行車得比照機車，停放在機車停車格，而所謂「處所」指的是車站、機關、商圈等區域，如桃園市政府、桃園戶政所、桃園火車站等。

市議員黃景熙表示，市府花了二．二億元在公有土地設置一三○個YouBike租賃站，提供二千八百輛自行車，YouBike收費是第一、二個小時各廿元，第三、四個小時各四十元，第四個小時之後，每小時收費八十元，市府還補貼前半小時收費；如今oBike進入市場費率更低，一日卡十五元，三日卡三十元、雙週卡九十九元、月卡一七九元，購買月卡者等於每天大約只要三元，而如此低費率，仍不需市府補助，因此，建議市府對於oBike應該站在輔導立場，協助進入桃園市，透過oBike來降低對YouBike的依賴，謀求民眾最大的利益。