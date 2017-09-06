〈北部〉花蓮佐倉公墓又見濫倒 今年第5次

2017-09-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市佐倉公墓又遭不明人士偷倒營建廢棄物及生活垃圾，近五噸傾倒路邊，惡臭難聞，這是公墓區今年第五度發現被濫倒垃圾，市長魏嘉賢相當震怒，昨偕同清潔隊到場破袋追查，希望能揪出亂倒垃圾元凶。

佐倉公墓地處偏僻，墓區遼闊小徑多，四通八達，有如濫倒者的天堂，今年三月遭不明人士偷倒營建廢棄物，堆置近一樓高，後來又在不同地點陸續發現小垃圾山，國慶里長蔡貴宗說，發生在公墓的類似情形已不下五次，昨天這堆新發現的垃圾山，除了營建廢棄物，還有很多家庭垃圾，應該都是民眾隨意丟包的垃圾。

里長的堂哥蔡貴東說，他的農地就在公墓附近，經常出入佐倉，也因此多次目睹不明人士亂丟垃圾，但常來不及追上，有時則是深夜被濫倒，隔天早上他路過就發現整堆的水泥塊、馬桶等營建廢棄物，只要開始有一些垃圾，接著就有更多亂倒，不到一個月就形成小垃圾山。

魏嘉賢說，不僅佐倉公墓，花蓮市有許多地方也被任意亂丟垃圾，金三角形象商圈就曾多次發現濫丟垃圾，經民眾檢舉及提供照片後，有六件已開罰。亂丟垃圾除污染環境，又容易隨著大雨沖刷到排水溝造成堵塞積水；而有些垃圾隨著溪流排入大海，也會污染海洋，衍生連串污染問題。

公所裝攝影機 埋伏揪凶

清潔隊分隊長徐世樺說，佐倉公墓東側聯外道路的垃圾約四到五噸，清潔隊昨已完成清運，將會在公墓出入口裝設攝影機，並不定期派員埋伏。根據廢棄物清理法第五十條規定，未依規定處理一般廢棄物而經查獲者可處一千二百元至六千元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者可按日連續處罰；濫倒事業廢棄物，可處一年以上五年以下有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。