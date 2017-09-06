〈北部〉頭城搶孤「吊飯棧」 蘭博擬組隊參賽

2017-09-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣立蘭陽博物館製作十三公尺長的飯棧，昨天完工後運往搶孤會場「吊飯棧」，頭城搶孤蓄勢待發；蘭博館長陳碧琳說，館方邀請老師傅教做飯棧，盼有更多人傳承，蘭博也打算組隊參加搶孤比賽共襄盛舉。

19日深夜11點登場

頭城搶孤在每年農曆七月最後一天深夜舉行，本屆活動訂於十九日晚上十一點登場，先搶飯棚再搶孤棚，飯棚上有一支飯棧，總高度約二十公尺，孤棚上立十三支孤棧，棧頂離地三十三公尺。

蘭博製作的飯棧置於飯棚上，搶飯棚為個人賽，十名選手中，最早爬上飯棚就是優勝，之後割下飯棧上方順風旗，象徵完成賽事；接下來的搶孤棚，是活動重頭戲，屬於團體賽，每隊六人，比賽時孤棚柱塗滿牛油，選手以疊羅漢方式攀爬，率先爬上孤棚平台者便勝出，隨即割下孤棧上的順風旗當戰利品，因難度較高，比賽通常持續到午夜。

搶孤棚今年預定十二隊參賽，目前僅十隊報名，蘭博有意籌組隊伍上場挑戰，前三名獎金依序是三十萬、二十萬及十萬元，每隊最多割下兩座孤棧順風旗，割下順風旗另有獎金，去年以大金面棧最高，有十八萬元。

目前10隊報名 盼再增2隊

頭城鎮中元祭典協會理事長柳萬順說，頭城搶孤在民國八十年復辦，報名隊伍若超過十二隊，就要辦理抽籤，考量有實力隊伍沒有中籤無法參賽，形成遺珠之憾，本屆原本有意辦預賽作篩選，但有些勁旅擔心體力難以負荷，對此望而卻步，僅有十隊報名，預賽被迫取消，盼再增加兩隊，湊足十二隊。

蘭博除了協助主辦單位製作飯棚，陳碧琳說，不排除組隊比賽，可能成為第十一支參賽隊伍，只是「志在參加不在得獎」。