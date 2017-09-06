〈北部〉苗縣小額採購 10月起廠商請款免排隊

2017-09-06

盼提高十萬元以下採購意願

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爆發財務危機後，中央介入控管，並成立「融資調度平台」，供廠商領款，但無論公開招標或小額採購，都得進入平台排隊領款，加上有四％利息，也使得縣府在辦公用具採購、小額修繕等找無廠商，相當困擾。縣府主計處表示，因縣府預算專案控管及撙節人事費用等節流措施，有不錯成效，資金調度有空間，十月起十萬元以下的小額採購，不用入融資調度平台。

苗縣府財政困窘，積欠廠商工程款，請求中央專案紓困，行政院請財政部協助苗縣解決工程待付款。經財政部協調台灣銀行於一○四年八月起提供資金協助建置融資調度平台，提供四年四十二億元的額度，協助縣府紓困，平台金流上限為八十四億元。

不過，無論是金額超過十萬元的公開招標或十萬元以下的小額採購，廠商都得進入融資調度平台排隊領款，也造成小額採購的廠商興趣缺缺，認為「賺個小錢，還得排隊領取」，因此，縣府在辦公用具採購或小額修繕時，往往找無廠商，相當困擾。

主計處長陳榮貴昨天在縣務會議中報告，縣府一年的財務採購案約五十億元，其中十萬元以下占約三％，因廠商請款得進融資調度平台排隊，又需負擔四％利息，影響廠商投標或承攬意願，若利息由縣府負擔，也增加縣府採購成本。

陳榮貴說，因縣府近年來節流措施，有不錯成效，資金調度有空間，讓小額工程及採購款可以優先支付，今年初五萬元以下採購案不用進融資平台，已付清約二億餘元；十月起十萬元以下採購案不用進融資平台，可以解決三億餘元欠款。

縣府另將爭取增加融資額度

台銀提供縣府的融資調度平台八十四億元，目前只剩約十億元，廠商請款得排至明年二、三月，縣府正透過行政院協助，爭取增加融資額度。