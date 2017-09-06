〈北部〉鐵玫瑰劇場 20日起熱鬧2個月

2017-09-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園人有福了！桃園市年度戲劇節「鐵玫瑰劇場」，將於廿日起至十一月廿五日於桃園展演中心、桃園光影文化館登場，逾兩個月將有廿二場演出，演出團體包括明華園戲劇總團、音樂時代劇場、果陀劇場等優秀藝文團體，讓市民可以在桃園看到優質演出。

22場次 音樂戲劇都有

市長鄭文燦昨出席「鐵玫瑰劇場」宣傳記者會表示，藝術是生活的一部分，觀賞戲劇是一種享受，且要到現場看，才能親自感受氣勢與張力，鼓勵市民們能購票看好戲；這些戲劇除了在大型展演中心演出，文化局也規劃可容納兩百人的小型黑盒子劇場，支持年輕的表演團體演出。

「鐵玫瑰劇場」的廿二場演出串連有音樂劇、實驗劇場、親子劇及創新戲曲。其中，明華園戲劇總團於廿三日以二場次演出文學跨界劇作《散戲》，該劇以現代舞臺劇結合傳統戲中戲，呈現歌仔戲的時代故事，也不計成本打造三百六十度的旋轉舞台，要讓觀眾可以無死角感受現場氣氛。

音樂時代劇場將於十月廿八日二場次演出歌謠音樂劇《舊情綿綿》，此劇集結台灣歌謠大師葉俊麟作品〈思慕的人〉、〈孤女的願望〉等廿首經典的懷念歌謠，描述一九六○年至一九九○年的動人愛情故事，演員楊子儀說，盼透過葉老師的作品將浪漫傳遞給觀眾，「思念就是台灣最美的浪漫」。

演出場次可洽「桃園展演中心」臉書粉絲專頁；購票洽兩廳院售票系統，部分劇目即起至十七日前購票可享七五折優惠。