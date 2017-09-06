〈中部〉友善騎車城市 自行車嘉年華啟動

2017-09-06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部舉辦的「二○一七台灣自行車節」五大活動之一、由台中市政府舉辦「ＯＫ台灣．台中自行車嘉年華」活動，從九月開始到十一月都有自行車的活動，讓愛騎自行車的民眾，連續三個月都有自行車的活動參與。

觀旅局、經發局、自行車新文化基金會五日在新市政公園舉辦「二○一七台灣自行車節—ＯＫ台灣．台中自行車嘉年華」啟動記者會，結合九月廿三至廿四日「捷安特嘉年華」、十月一日「台中騎旅」及十一月廿六日「時代騎輪節」三大活動，從自我挑戰型到親子同樂的休閒單車運動都有。

市長林佳龍表示，六成自行車產值在台中，而台中除有捷安特公司總部，並擁有后豐、東豐、潭雅神等廣受歡迎的觀光休閒自行車道，市府推動「自行車三六九」計畫，即三百個iBike租賃站，六百公里自行車道、九千輛iBike，並推動以「ＯＫ台灣．台中出發」環島活動，展現台中市是自行車的城市。

另外，「環法自行車賽」於九月十七日將首度在台灣舉辦「單站業餘挑戰賽」，自行車已成為台中城市品牌。

十月一日市府要在市民廣場登場的「二○一七台中騎旅—單車產業暨野餐嘉年華」，有超過五十攤的單車及休閒用品展售、二手車區及維修區；另外，觀旅局也邀請民眾騎單車到現場參加「單車野餐」、「Push Bike創意競賽」及「廿公尺慢騎競賽」。

捷安特公司總經理鄭秋菊表示，「捷安特嘉年華」將於九月廿三、廿四日於中科水崛頭公園盛大舉行，活動結合台中科學園區內的場地與周邊道路。

「時代騎輪節」則於十一月廿六日在市府廣場舉辦，規劃榮耀台中一百Ｋ路線，途經許多知名景點如中科園區、高美濕地、精科園區等。