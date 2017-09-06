〈中部〉自備餐具上特約餐廳 享折價優惠

2017-09-06

425家餐廳、夜市攤商響應 最高打九折

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市鼓勵民眾當不「塑」之客！台中市環保局號召四百廿五家包括餐廳或夜市攤商加入「餐餐具到好餐廳」，只要民眾自備包括碗盤或杯子等餐具用餐，就可享最高九折折價，甚至帶碗吃冰、吃豆花可折價五元等優惠，盼鼓勵民眾響應環保，少用免洗或塑膠餐具。

環保局指出，民眾外食情況普遍，餐飲業者多提供一次性免洗餐具，造成廢棄物處理量大增，焚化爐壽命減短，更會造成環境破壞。

為減少免洗餐具使用量，環保局廣邀餐飲業者加入「餐餐具到好餐廳」行列，民眾只要自備餐具到餐餐具到好餐廳用餐，由業者提供包括折扣、現金回饋、集點優惠及餐點加量等好康優惠。

包括有火鍋店、日式料理、麵館或冰品店加入響應；除一般店面餐飲業外，環保局另針對知名商圈及夜市等美食陣地宣導，包括大甲觀光商圈、逢甲商圈、一中商圈及龍富夜市、環中夜市、八方夜市及旱溪夜市均有攤商響應，目前全市共四二五家「餐餐具到好餐廳」。

店家自發性讓利 環局提供識別標章

環保局指出，目前法令並未禁止業者提供免洗餐具，參與業者均是自發性「讓利」給消費者響應環保消費，只要業者申請加入，該局會提供店家標章張貼在店內，讓消費者清楚優惠情況。

環保局指出，業者提供的優惠包括只要消費者自備碗、盤、餐盒用餐，就可享有最高九折的現金折價；另有冰品業者只要自備碗吃冰或豆花，就可折價五元。其餘另有自備餐具加送小菜、湯品、甜點、冰淇淋或餐點加量不加價的優惠；或是自備杯子喝飲料可享折價或集點送餐點等。

至於夜市攤商雖薄利多銷，仍有夜市業者大方釋出烤玉米自備碗來裝折價五元優惠，或滿百折五元等現金回饋共襄盛舉，業者多盼能為環保略盡心力，也盼消費者改變消費行為；民眾可上台中市環保局資源回收網（ https://goo.gl/T8hZZp）查詢餐廳名單及優惠訊息。