〈中部〉失智翁拚萬人泳渡 重溫蛙兵歲月

2017-09-06

〔記者佟振國／南投報導〕一年一度的日月潭萬人泳渡活動將於本月廿四日登場，南投縣埔里鎮懷恩養護中心為讓院內身心障礙的長輩一圓泳渡夢，半年前即與埔里基督教醫院醫護人員展開特訓，其中六十六歲患有失智的泰雅族阿公羅閔升，年輕時還是位驍勇善戰的海龍蛙兵，為了泳渡日月潭也勤練泳技，重溫過去輝煌時光。

泳渡日月潭活動每年吸引逾二萬「泳士」朝聖，也有身心障礙者克服肢體殘疾，勇敢圓夢，埔里懷恩養護中心的三位長輩羅閔升、吳桂鶯、周碧純，分別因失智、聽障或語障等因素安置療養，他們不畏身心障礙，首度挑戰泳渡日月潭。

其中泰雅族的羅閔升，年輕時是身手矯健的陸戰隊海龍蛙兵，在國共不兩立、風聲鶴唳的年代，羅閔升從金門游到對岸出任務，殺敵取耳是家常便飯，退役後，因回憶太血腥而不再游泳，後因失智住進養護中心，原本排斥游泳復健，經過開導，陳年往事不再是夢魘，打開心房重溫泳技。

不擅長游泳的吳和周兩人，四年前只會在池裡來回行走，但在同為身心障礙者的游泳教練陳森棋指導下，已能在池中划動四肢，在醫護人員陪泳下，每次練習一口氣能游一千公尺。

陳森棋表示，自己是小兒麻痺患者，接受過國內外游泳訓練，更能瞭解身心障礙者適合哪種游泳方式，當天也會陪伴他們完成橫渡日月潭。

埔基院長陳恒常及院內十位醫護人員也受到羅閔升等人的激勵，決定加入泳渡行列，為人生經歷留下更美好的紀錄。