〈中部〉員林西瓜屋傳說多 黃金轎去向成謎

2017-09-06

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣員林百果山流傳一段「西瓜屋」傳奇，位於「幸福溜滑梯」旁的西瓜屋是當地人的禁地，有人穿鑿附會指「裡面有人自殺過」，其實不然，它與「日本人留下的黃金轎子」有關，這些傳聞每到農曆七月一再被人提及，但員林文史工作者邱美都說，沒有靈異事件，只有「黃金轎子」的謎團。

「西瓜屋」坐落於百果山幸福溜滑梯旁的社區公園，約十坪大小，雖是西瓜外型，但裡面並非「空空如也」，而是一圓桶形的水泥屋，水泥屋與西瓜外殼間有一人容身的小徑，地方父老一再叮嚀不能進入西瓜屋內，讓西瓜屋更添神秘色彩。

靜修國小鄉土文化老師、地方文史工作者邱美都說，其實沒什麼靈異事件，只是西瓜屋曾是「公共凶宅」。她說，西瓜屋在日治時期是防空洞的洞口，洞口另一方是百果山忠烈祠，忠烈祠早年是日本神社，神社裡有兩頂用黃金打造的轎子，價值不斐。當年太平洋戰爭結束，日本戰敗投降，日人離開員林，據說兩頂黃金轎都沒有帶走，就放在防空洞內。

邱美都表示，日人撤離後，有兩名竊賊跑到防空洞內偷黃金轎，無奈轎子太重傾覆，兩人都橫死在防空洞口，就是現在的西瓜屋。

她表示，西瓜屋並沒有什麼可怕，在當年保守的社會，大家以訛傳訛，加上忠烈祠後方就是處決人犯所在，益增西瓜屋靈異和神秘色彩，但她最感興趣的是這兩頂「黃金轎」至今是否仍在防空洞內，老一輩的員林人都曾目睹這兩頂富麗堂皇的日本黃金轎，但國民黨來台後，公文書類從未有「移交」紀錄，是不肖官員「吞下去」，還是真的被人偷走，至今都未獲得官方證實。