〈中部〉官民合作 信義雙龍老人日托揭牌

2017-09-06

原鄉首座 海拔800米全台最高

〔記者謝介裕／信義報導〕南投縣信義鄉「中部愛互聯雙龍日托中心」，五日揭牌啟用，該中心位於海拔約八百公尺處，為全台海拔最高、也是原鄉第一座日托中心，對政府推動長照2.0政策極具意義，將提供信義鄉長輩量血壓、協助就醫、供餐等服務，並安排編織、伸展操等技藝、休閒活動，讓長輩們的健康、生活品質獲得更完善的照顧，年輕一輩無後顧之憂，安心工作。

昨日揭牌儀式後，台積電慈善基金會捐贈一部交通車、由鉅建設林增連慈善基金會及中國醫藥大學附設醫院致贈設施設備，由信義鄉長史強代表受贈並回贈感謝狀， 雙龍國小學生也演唱「拍手歌」向各界表達感謝之意。

南投縣副縣長陳正昇說，南投歷經九二一大地震等天災，在各方資源協助下推動社區照護工作，目前社區關懷據點達一○六個，未來也將持續佈點，讓長輩們可以方便、快速的就近接受醫療等相關服務。

衛福部長陳時中指出，來到南投的感想是「好山、好水、好遠、好辛苦」，但因有社會的關懷，讓愛相連，民間力量的投入，讓原鄉的社會照顧體系更加完整。

贈交通車 台積電也具體響應

中國醫藥附設醫院院長周德陽表示，信義鄉醫療資源十分缺乏，該院二十年前即深入部落，與社區醫療群、政府單位及公益團體，合力推動各項醫療保健服務，同時深耕社區老人健康營造，包括二十四小時醫療、到宅醫療與到宅復健等，如今又成立日托中心，提供一個平台，讓長輩可以聚在一起聊聊天、休閒運動，度過快樂的日子。

台積電慈善基金會董事長張淑芬說，四年前結合由鉅建設林增連慈善基金會、中國醫藥附設醫院及老五老基金會成立了「中部愛互聯」，以具體行動照護獨居、弱勢長者，如今第一個原鄉日托中心已在雙龍部落誕生，可說是響應政府長照2.0的社區關懷據點的升級版，相信政府與民間力量的結合，未來關懷據點可望「遍地開花」，讓社福工作更加落實。