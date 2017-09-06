〈中部〉禮儀師種無毒米 取名友酵米

2017-09-06

〔記者林宜樟／鹿草報導〕嘉義縣鹿草鄉禮儀師許正寶，曾主持前總統陳水扁岳母喪禮、朴子市長王如經父親喪禮，去年開始採無農藥、自製酵素肥料方式栽種稻米，雖然收成只有慣行農法的一半，仍堅持不悔，並以禮儀師工作多年奉行的孝道信念，將米命名為「友酵米」（音譯國語意為『孝順米』），推廣親子體驗。

許正寶從事禮儀師工作十餘年，去年興起種稻念頭，四分多面積稻田採無農藥栽培，種植時程則參考鄰農，數月後，稻子卻染上稻熱病，雖然農友、專家建議他施用農藥治療，他則決定觀察、記錄，最後收成跟鄰農相比只有三成，相當悽慘；他研究發現，稻熱病是因種植過於密集、散熱不良所致，今年減少秧苗數量、拉大栽種間距，就沒染上稻熱病，收成三千六百公斤，約是慣行農法五到六成。

許正寶將稻米送往中興大學農產品農藥殘留檢測中心檢測，確定無農藥檢出，親友得知都希望能分享食用，他因從事服務人生最後旅程的工作，重視孝道，而稻米採自製酵素肥料栽培，友善環境，因此命名「友酵米」，有喪家知道他全採無農藥種植，還特地選用為「壓棺米」（寓意庇佑後代豐衣足食）。

許正寶將栽種過程全程記錄，自家稻田從空拍照看起來一塊禿一塊綠，參差不齊，在一片綠油油的稻田中相當突兀，他笑說「很像狗啃」，但盼追求永續發展、友善環境的理念，能讓更多人瞭解。