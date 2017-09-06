〈中部〉學障者認真洗車 晉升專業達人

2017-09-06

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣中油公司昨天舉辦「洗車達人競賽」，卅一組在各地初賽中脫穎而出的洗車員工，齊聚中油嘉義縣中埔鄉大義路加油站競技，其中，來自台北曾祥愷、台南洪瑋揚是有學習障礙的身心障礙者，原本求職碰壁，後經受訓在中油加油站提供洗車服務，既有一技之長，也從工作中獲得自信。

中油擁有自營加油站六百一十二座，其中二百座配有洗車服務，包含進用約三百位身障朋友的愛心洗車站五十座，為提昇洗車服務品質，中油去年聘請日本洗車專業技師來台灣教授洗車技術。

競賽分為玻璃除油膜組、日式尊爵組、精緻純人工組、機器輔助人工組，每組二人組隊參賽，共卅一組競技，比拚洗車進度、技術、品質及顧客觀感，每組冠軍最高可獲一萬三千元獎金。

現年卅八歲、中油台北萬隆站員工曾祥愷有學習障礙，個性害羞，不敢與人講話，高中畢業後找不到工作，後來獲得中油洗車職務，一做就約二十年，除學到洗車技能，臉上還掛著燦爛笑容面對顧客，沖車、擦車、洗車、洗輪胎等每個細節，他都展現專業的一面。

中油台南歸仁站員工洪瑋揚現為大三學生，年僅二十歲，高中時期就在中油半工半讀，他分享洗車技巧，指洗車前要先將車身的髒污和細沙沖洗乾淨，車身使用毛手套清洗，海綿用來洗輪框，擦洗車子時可利用身體重量上下左右以S型擦洗，減輕手臂負擔。