〈中部〉（雲林）北港古蹟十角水塔 遊客讚絕美

2017-09-06

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣定古蹟北港十角水塔完成活化，今年五月變身北港遊客中心，是全國唯一古蹟遊客中心，獨特十角立面造型讓遊客驚豔不已，譽為台灣十大超美遊客中心。

變身遊客中心 全國首座

雲林縣府文化處長林孟儀說，位於北港鎮水道頭文化園區的十角水塔，建於一九二九年，為三層樓、塔高二十．四公尺建築物，一、二樓為十角形，三樓為圓柱體，沿塔外緣設陽台，特殊造型，全台僅此一座。

林孟儀說，這座水塔當時是雲林沿海地區最高建築物，也是北港地標，因時代變遷失去供水功能荒廢多年，二○○六年登錄縣定古蹟，今年整修完成，經與鎮公所及地方社團討論，決定做為北港遊客中心。

來自苗栗遊客彭麗珍表示，她是看到網路介紹這座全國首座古蹟遊客中心，特別到北港旅遊，真的很有特色，提供的服務也非常周到，台灣十大絕美遊客中心名實相符。

北港鎮長張勝智表示，遊客中心除提供旅遊諮詢及遊程規劃、觀光巴士訂位、旅宿業訂房、輪椅借用等服務，也設計二條自行車路線及內行人私房景點，可免費借自行車輕鬆慢活遊北港。

張勝智說，十角水塔是北港人共同的記憶，除提供遊客服務外，公所與縣府已向文化部爭取經費，整修水塔旁清水磚建築機房及宿舍群，提升園區觀光品質，搭配鄰近的牛墟、老街、女兒橋和朝天宮，形成觀光帶。