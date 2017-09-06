〈中部〉遊覽車湧入 彩虹眷村爭設停車場

2017-09-06

〔記者張菁雅／台中報導〕位於南屯區的彩虹眷村曾獲英國、日本旅遊網站報導為台灣拍照熱點，成為國際知名觀光景點，造訪的旅行團增加，當地卻缺乏大型遊覽車停車場。議員張耀中、春安里里長顏慶義五日與交通局長王義川前往會勘，初步選定一處國防部土地做為停車場用地，市府將與國防部協商撥用。

張耀中表示，英國旅遊網站Culture Trip、日本旅遊網站H.I.S都曾報導過彩虹眷村（見圖，記者張菁雅攝），現在到彩虹眷村有六十％是國外遊客，其中許多是旅行團，但彩虹眷村只有汽車停車場，沒有大型遊覽車停車場，遊覽車都停在附近道路旁，遊客下車再走一段路進到彩虹眷村，因道路不寬增加行人危險性。

顏慶義也說，假日平均一天會有卅輛遊覽車到彩虹眷村，遊覽車沒有固定停放地點，造成遊客動線不一，會互相妨礙，影響參觀品質，有必要設置遊覽車停車場，並規劃參觀動線。

張耀中指出，彩虹眷村位在建功自辦重劃區內，重劃後，國防部配回不少土地，希望能從中找到合適土地。張耀中與顏慶義、王義川會勘後，認為在春安二街與春安三街口約千坪的土地適合做為遊覽車停車場，市府將與國防部協商撥用。

另外，為方便自由行遊客，議員張耀中與春安里里長顏慶義也建議在彩虹眷村設置iBike站，昨天會勘也選了二處地點，將由交通局進一步評估定後確定。