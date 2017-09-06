〈中部〉圍籬月餘 葫蘆墩圳掀蓋沒動靜

2017-09-06

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩圳掀蓋工程於七月廿九日動工，但動工已一個多月，民眾卻發現施工地點雖用圍籬圍起來，卻遲遲不見「掀」蓋，擔心無法如期在明年世界花博舉行前完工；水利局表示，目前已完成周邊房屋鑑定、路權申請及豐原國小學生通行步道協調規劃等前置作業，今（六日）開始打鋼板樁後即可開挖施工，明年一定如期完工。

葫蘆墩圳被喻為「豐原母親之河」，具有百年歷史，卅九年前因市區停車空間不足，以水泥加蓋充作停車場。市府為打造水岸花都，重現葫蘆墩圳風華，斥資二．四七億元，進行三豐路一段到三民路間約三百公尺的葫蘆墩圳開蓋及水域環境營造工程，並於今年七月廿九日動工，預計明年十月完工。

但葫蘆墩圳掀蓋工程動工已一個多月，民眾反映施工地點雖用圍籬圍起，並有挖土機等機具進駐，卻遲遲不見「掀」蓋，明年十月真能如期完工？

水利局：前置作業完成 花博前完工

水利局長周廷彰表示，葫蘆墩圳掀蓋工程皆按部就班進行，尚未「掀」蓋是因進行周邊房屋鑑定，向區公所申請路權及協調豐原國小確認學生通行步道等前置作業，接下來就是掀蓋工程，一定可以如期在明年完工。

水利局水利養護工程科長徐瑞旻表示，葫蘆墩圳掀蓋前置作業已完成，傾斜儀、傾度盤等用來監測施工開挖過程，周圍建築物及地面有無傾斜等監測儀器，也於昨天中午建置完成，預定今天進行新生路下方的分流箱涵施工，先打鋼板樁後即可開挖。

豐原國小校長周詩彥表示，配合施工交通動線改變，一開始難免「卡卡的」不方便，但校方已做好準備，葫蘆墩圳掀蓋有助舊城區的發展，大家充滿期待，應可共體時艱。年輕一輩的居民說，「在葫蘆墩圳玩水」僅停留在老一輩的回憶中，年輕人只見過停車場，對於葫蘆墩圳掀蓋「既期待又怕受傷害」，期待能夠帶來豐原新樣貌，怕的是停車位空間不足及水質是否良好，會不會最後反而成為另一個大家不會接近的地方。