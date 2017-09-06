〈中部〉虎尾中元拚場 肉山．冰雕．鋼管秀

2017-09-06

〔記者廖淑玲、黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕虎尾中元普度昨晚盛大登場，七個普度區互相大拚場，冰雕、鹽雕、肉山、滿漢全席，火辣的鋼管秀是超級吸睛亮點，還有仿世大運「熊讚」設計的台灣「熊蓋讚」人偶，虎尾城開不夜、熱鬧滾滾。

台灣最熱鬧的中元普度活動素有「北基隆、南虎尾」，其中虎尾中元節分成東、西、南、北、中、福德和德興宮七區普度，各區昨天大顯神通、互相較勁，祭品五花八門讓人目眩。

昨天普度區依古禮由法師為超過三公尺高的普度公「大士爺」開光點眼，下午開香並展開各項祭典，吸引數萬洶湧人潮，呈現中元普度鬼、神、人和諧同樂的精神。

虎尾中元祭是一場結合宗教、民俗、文化、藝術、地方民俗特色的普度盛會，七個會場每區都有數百桌山珍海味各式供品，不分男女老幼都能享用，甚至連國語課本、作業簿都有，擺設排場極盡豪華盛大，迎接「好兄弟」享受人間中元普度祭祀。

各普度區為炒熱氣氛都有舞台表演，東區還請來吉普車鋼管女郎熱舞表演，但一旁有員警「站崗」，表演者只站在吉普車上擺POSE讓觀眾拍照，並未有進一步的不雅動作，不少小朋友在台下或辣妹旁欣賞清涼秀，因為是數十年傳統，家長也多數見怪不怪。

為了避免中元節普度祭典變調，虎尾警方全員取消休假警戒並由雲林縣警察局警力支援，全程盯梢蒐證、嚴防鋼管辣妹有露點場面，不過這也讓許多苦苦守候、等著用眼請吃冰淇霖的民眾大喊掃興、「福利都沒了！」

昨天中元節各廟宇、機關團體及家戶舉辦普度，北港朝天宮場面壯觀，水果業者組成的「青菓舖」擺放上百斤各式水果，會後讓民眾自由拿取，不到五分鐘被搶光光；縣內各分局也不免俗在分局長率領下祭拜好兄弟。