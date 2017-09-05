〈南部〉中元節祭祀食品抽驗 4件不合格

2017-09-05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市衛生局抽檢中元節祭祀食品共六十八件，檢驗項目分別為過氧化氫、動物用藥、亞硝酸鹽、農藥殘留、防腐劑等，其中三件水果，含二件芒果及一件奇異果檢出農藥殘留，一件豆干檢出著色劑與外包裝標示不符，已要求業者將產品下架並依法處辦。

衛生局表示，檢驗中元節祭祀用六十八件食品中，含豆製品十一件，禽、肉及水產加工品十一件，餅乾零食八件，紅龜六件，水果廿二件及麵濕製品十件。三件水果農藥殘留不符規定，衛生局已要求抽驗地點下架不得販售。包括美濃阿仁水果行抽驗的散裝芒果，驗出百滅寧0.166ppm（標準是不得檢出），及大寮區鳳林四路愛國生鮮超市抽驗散裝金煌芒果，驗出陶斯松0.040ppm（標準不得檢出）。

經追查來源二件芒果因販售業者無保留交易憑證，無法追溯來源，將依違反食品安全衛生管理法規定，裁處三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

另查在路竹區啟照公司抽驗的一件奇異果，農藥殘留不合格，已移請來源廠商轄管之台南市衛生局查辦。此外，抽驗豆製品中，鳳山區商硯五甲分公司抽驗的巧益三角豆干，檢出著色劑與外包裝標示不符，已責令業者該批產品下架並移由新北市衛生局辦理。相關抽驗稽查結果，可上高市衛生局網站（http://khd.kcg.gov.tw/）食品衛生專區查詢。