〈南部〉腸病毒疫情上升 破流行警戒值

2017-09-05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市腸病毒疫情持續上升，腸病毒門、急診就診人次從第卅四週的一千三百九十六人次，增加到上週第卅五週的一千四百廿八人次，均超過流行警戒值，因應各級學校陸續開學，勤洗手外，也應加強校園環境消毒，使用漂白水進行門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把以及玩具的消毒。

根據疾管署資料，全國已有十二個縣市進入腸病毒流行高峰期，高市卅四週腸病毒健保門診及急診資料就診人次達一千三百九十六人次，超過一千二百人次的警戒值，上週第卅五週更持續上升到一千四百廿八人次。

衛生局疾管處表示，高雄市迄今沒有重症病例，檢出病毒型別以克沙奇Ａ型為多，但今年仍檢出有腸病毒七十一型個案，顯示社區中持續有七十一型病毒活動，而感染七十一型容易引發腸病毒重症，五歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長不能輕忽。

疾管處表示，腸病毒傳染力極強，經由口、飛沫、接觸之途徑傳播，呼籲民眾勤洗手外，使用濃度五百ppm的漂白水進行日常生活常接觸物體表面，如門把、課桌椅、餐桌、樓梯扶把、玩具等環境消毒，同時應配置足量手部清潔用品。

衛生局也積極輔導醫療機構暫時關閉電動木馬及遊戲區，並且跨局處聯合稽查，加強督導教托育機構及公共場所，以杜絕傳播疫病。

因應各級學校將陸續開學，為保護學童健康，衛生局協同衛生所、教托育機構陸續舉辦「祖孫大手牽小手、一起打擊流感及腸病毒」，加強家長及師生防治觀念。