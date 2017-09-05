〈南部〉一夫二妻、軍人同志 遷葬再相聚

2017-09-05

〔記者王榮祥／高雄報導〕「這真的沒什麼，但能幫助『先人』相聚，想到仍有點開心！」高雄市殯葬管理處長謝汀嵩簡單幾句話背後，夾藏許多埋在覆鼎金公墓下、近年被挖出的團圓故事，有兩代家人、一夫二妻，還有軍人同志等。

覆鼎金遷葬計畫 殯葬處助「先人」團圓

覆鼎金公墓位於原高市、高縣交界，縣市合併後變成市中心，去年七月啟動遷葬計畫，預計明年底遷移一萬六千餘座墳墓（地上），並改造卅公頃墓區為公園綠地，至今年八月已完成一萬零六百餘座墳墓遷葬。

今年五月，殯葬處接到民眾陳情，謝姓男子透露罹患重病，希望把握有限時間，讓分別在兩個墓區的父母與奶奶，能夠在遷葬後，放在同個納骨塔同處櫃位。殯葬處長謝汀嵩與承辦單位討論，設法在相關規範內提供協助，今年七月順利讓兩代三人相聚鳥松塔；他回想類似情況還有多件，較特別的有一夫二妻及一對軍人同志。

謝汀嵩描述，一夫二妻來自一個大家族，家人想讓父親、大房、二房遺骸相聚，殯葬處受理後，好不容易找到三個在一起、且風水不錯的櫃位，不料家人對大房、二房櫃位有意見，經過冗長爭執，才決定夫在中間，大房二房分兩邊。

家人與夫妻外，軍人同志讓謝汀嵩印象最深，兩位從大陸撤退來台、姓氏不明老兵，往生後陸續葬於覆鼎金，但墓位有距離；某日有位男子現身殯葬處，表明是其中一老兵的義子，委請殯葬處找尋雙人櫃位，讓義父跟同袍在一起。

謝汀嵩好奇詢問，不是夫妻，為何要在一起？義子不經意說出「兩人相愛啊！」隨即閉口不多談。謝汀嵩與承辦人員也不再多問，圓滿完成託付。