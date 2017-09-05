〈南部〉中南台灣首座 寵物天堂在旗山

2017-09-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市旗美等九區缺乏殯儀館，造成地方居民治喪不便，市府殯葬處將斥資二．七億元，打造旗山生命紀念園區，並設立中、南台灣首座公立寵物天堂，但不包含火化場，將於今年底前動工，預計後年底完工，促進地方就業。

斥資2.7億 打造生命紀念園區

高市旗山、美濃、桃源等九區地處偏遠，市府殯葬處興建旗山納骨塔，因地方欠缺殯儀館，造成居民治喪不便，尤其旗山老街不適合辦喪事，容易造成老街交通阻塞，更影響地方觀光發展。

殯葬處因應地方需求，今年編列預算二億七千多萬元，選定旗山公立納骨塔旁，占地一．六公頃公墓區域，打造為旗山生命紀念園區，更因應民眾把寵物當家人心情，首度催生公立寵物天堂，是中、南台灣首座合法寵物殯葬區，希望改變死貓掛樹頭、死狗放水流的傳統。

內有寵物殯葬區 不包含火化場

處長謝汀嵩表示，由新工處規劃現代化殯儀館，跳脫傳統殯儀館給人的陰森晦暗感覺，設計強調採光、通風、寬敞，但工程不包含火化場，提供禮儀廳、冷凍和入殮空間，符合環保及綠建築，目前已完成規劃設計，預計今年底前施工，可望一○八年底完工啟用。

謝汀嵩指出，近來臉書及社團網站傳出市府將於旗山區興建火化場，謝汀嵩呼籲民眾不要誤信網路謠言，強調不蓋火化場，場址也不影響周邊地價，已將嫌惡設施影響降到最低，讓民眾不必再封路治喪。