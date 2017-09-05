〈南部〉東榮到宅復健 病患揪感心

2017-09-05

〔記者王秀亭／台東報導〕台東南迴線狹長，沿線無合格復健醫療診所，有復健需求的病患常因交通往返問題失去就醫動力，台東榮民醫院（東榮）復健科團隊不願可透過復健恢復正常生活的病患放棄，利用假日，走入南迴四鄉鎮，提供到宅服務，接受到宅復健一年的六十七歲大武鄉陳阿嬤說，原本行動都要靠他人幫忙，如今已能在平地行走，如廁也不成問題。

東榮院長林知遠表示，南迴多數原鄉部落高齡長者比例高，一旦生病或需定期復健，往返台東市區醫療院所一個多小時的交通，成為就醫最大問題，加上南迴線沒有合格復健醫療診所，配合縣府長照居家復健計畫，東榮復健科職能治療師在假日前進南迴提供到宅復健。

在金峰鄉山區栽種香菇的胡先生，三年前工作時中風部分癱瘓，去年接受東榮到宅服務，加強關節運動等物理治療後，肌耐力增加了，雙手也可以慢慢地舉起，身體各項機能逐漸好轉。

職能治療師古和玫表示，許多個案都很年輕，透過復健恢復生活功能的機率大，卻因交通所阻，一開始好多個案不相信有人願意開車到偏遠山區一對一指導，隨著接觸次數增多，個案更願意自主復健，身體機能改善，生活品質也提升。

林知遠指出，目前有二十五人接受東榮團隊居家復健服務，有相關需求的南迴地區民眾，可洽詢089-222995轉2012。