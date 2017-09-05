〈南部〉投資屏東 茂迪砸200億設太陽能發電廠

2017-09-05

昨簽合作備忘錄

〔記者侯承旭／屏東報導〕太陽能電池大廠茂迪決定在屏東縣設置全國最大的太陽能發電廠，總投資規模達兩百億元，發電量足以供應一半以上的屏東縣住戶。

茂迪董事長張秉衡昨天下午拜會屏東縣長潘孟安，說明茂迪投資屏東的計畫，並與潘孟安簽訂合作備忘錄。

可供全縣逾半住家用電

根據茂迪規劃，將在屏東縣的東港鎮、佳冬鄉、林邊鄉等易淹水區域設置太陽能發電廠，總面積約四百甲，預計完工後每年可發電六．一億度，可供屏東縣十六萬七千戶使用。屏東縣目前的總用電戶數約二十八萬五千戶。

張秉衡表示，經過詳細評估，屏東縣的陽光日照資源全台最優，茂迪為了該投資案，已在屏東舉辦四次租地說明會，並邀請地主參訪茂迪，目前有意願出租土地的地主持續增加，屏東將成為台灣規模最大的太陽能廠，若一切順利可擴大至七百六十甲，則是全球最大。

屏東縣長潘孟安對茂迪的投資計畫表示歡迎，允諾將全力協助茂迪在屏東的布局，並指示縣府各局處加快行政流程，他也會找機會向總統蔡英文報告茂迪的投資計畫，希望中央各部會能夠協助。

茂迪資深總監洪煜昌透露，目前已同意出租土地的面積超過兩百六十甲，預計明年第一季取得施工許可、第二季正式施工，最慢兩年內商轉發電，施工期間可帶動一萬人次的工作機會。