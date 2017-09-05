〈南部〉巴拉雅拜龍舟隊 釜山國際賽奪3金

2017-09-05

成軍2年 首次出國凱歸

〔記者王秀亭／鹿野報導〕成軍兩年、以部落旁水圳溝渠克難訓練的台東鹿野巴拉雅拜龍舟隊，代表台灣參加今年韓國釜山國際龍舟邀請賽，一舉拿下三座冠軍、一座亞軍，二十九名隊員昨天凱旋歸國，部落族人開心慶功。隊長王志偉表示，首度參加國際賽即獲佳績，是一大鼓勵，未來會繼續努力，部落青年要用龍舟划向國際，為自己的部落宣傳。

「父執輩用拔河凝聚部落向心力，年輕一代選擇用龍舟運動來凝聚。」王志偉說，鹿野鄉阿美族巴拉雅拜部落青年為了工作或讀書，散居全國各地，有空回到部落常以唱歌、喝酒打發時間，為凝聚部落青年，決定以需要體力及團體競賽形式的龍舟運動號召大家參加。

圓鍬當槳 水圳溝渠練划水

王志偉坦言，組織龍舟隊的另一個原因，是巴拉雅拜部落曾在一○一年台東縣龍舟賽終點前一百公尺，發生沉船糗事，青年們有志一同要雪恥，但部落沒場地可練，加上大家散居全國各地，平時隊員們自主練習，假日就回到部落，利用住家附近的水圳溝渠充當划水道、以圓鍬代替船槳，克難練習。

未料去年台東縣政府停辦龍舟賽，只好轉戰花蓮龍舟賽，奪得冠軍，給了全隊信心，今年在東港龍舟賽拿下亞軍，進一步爭取代表台灣參加八月三十日至九月三日在韓國舉辦的釜山國際龍舟邀請賽，如願登上國際賽舞台，與十四個國家的高手同場競速。

隊員們自籌旅費、義賣Ｔ恤，部落長輩也出資協助順利成行，雖然其他國家選手人高馬大，大家為部落榮耀賣力划，划出女子小龍兩百、五百公尺、男女混合小龍兩百公尺冠軍，男女混合五百公尺亞軍、男女混合大龍兩百公尺第四名、男女混合大龍五百公尺第五名。

昨天上午一行人凱歸部落，族人鳴放鞭炮歡迎。王志偉說，出國時沒有帶到國旗，主辦活動的韓國主動致贈一面，活動中也直呼台灣台東巴拉雅拜隊，讓隊員們備感溫馨。