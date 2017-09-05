〈南部〉第一名市長 賴清德入閣新氣象

2017-09-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長賴清德棄醫從政，以清新的形象，一路從國大代表、立法委員，到連任台南市長，過關斬將，每戰皆捷。如今，他挾著第一名市長光環，帶著「台南經驗」北上接任行政院長。以他施政的強勢風格，未來行政院勢必有一番新氣象。

棄醫從政 每戰皆捷

賴清德出身基層，懂得基層的語言及需求，對社會民意的脈動掌握十分精準，加上他擇善固執，不怕得罪人的個性，這一年來，民進黨基層對中央施政民調長期低迷的憂慮，可望一掃而空，為蔡政府帶來加分。

賴清德畢業於台北建國中學、台大復健系、成大學士後醫學系，並成為一名腎臟科醫師，從政後，在擔任立委任內，赴美國哈佛大學深造取得公共衛生學院碩士。

幕僚：百分百工作狂

由於形象清新、斯文，又有一張明星臉，他從政相當順利。這除了歸功於他的形象外，最重要的，還是自我要求又高，對工作全力投入，追求完美，幕僚形容他幾乎是一個「百分之百的工作狂」。

民國八十三年，他首次當選國大代表，之後五連任立委，在立委任內獲得極高評價。二○一○年投入首屆台南市直轄市長選舉，以六成的選票當選，施政民調屢獲第一名，四年後又以囊括逾七成的超高選票連任，「第一名市長」的名號幾乎與他劃上等號，也再創他從政的高峰。

賴清德是一個擇善固執，言行相當謹慎的一名政治人物。對基層相當具親和力，而且自律甚嚴，又不怕得罪人。這從他初當選市長，不惜得罪議員，取消議員的工程配合款陋習，可以看出端倪，最後也獲得民意高度支持。

二○一五年，在他第二任市長任內，他接連面臨從政以來的最大危機，因議長選舉涉賄，他拒進議會，遭外界批判，甚至還遭監察院彈劾；接著又爆發台南有史以來最嚴重的登革熱疫情，批判聲四起，他的聲望也跌到谷底。直到去年二月初，農曆年前發生的二○六大地震，不眠不休投入救災，再度獲市民高度肯定。

黨內人士指出，賴清德的能力和執政成果在黨內與社會獲得極高肯定，且擔任過五屆立委和市長，對民眾需求和台灣當前的困境都有相當了解，加上過人的執行力，未來將能為台灣帶來不一樣的新風貌。